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16:54, 6 февраля 2023Мир

В Южной Каролине заметили обломки сбитого китайского «шара-шпиона»

Fox News: обломки китайского аэростата заметили на побережье Южной Каролины
СюжетМинобороны:

Фото: Randall Hi / Reuters

Некие обломки, которые, возможно, были частью сбитого китайского аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины. Полиция просит местных жителей сообщать о других возможных находках в ближайшее время, пишет Fox News.

Полиция также призвала местное население не трогать обломки и немедленно сообщать об их обнаружении правоохранителям. ВМС США и береговая охрана уже работают над поиском сбитого воздушного шара, но официальные лица предупредили, что некоторые из обломков могли упасть в жилых районах.

«Шар-шпион» появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что это аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Шар сбили 5 февраля, после чего Минобороны США опубликовало официальный комментарий главы Пентагона Ллойда Остина. Он заявил об уничтожении объекта по приказу президента США Джо Байдена.

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Виктория Кондратьева
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