Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

Замглавы МИД Узбекистана Алоев заявил о начале переговоров с Киргизией о демаркации границ

Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы, заявил замглавы узбекского министерства иностранных дел (МИД) Бахромжон Алоев, его слова приводит РИА Новости.

«Наши рабочие группы начали работы по демаркации государственной границы», — сказал Алоев в ходе выступления на круглом столе, посвященном перспективам стратегического партнерства Узбекистана и Киргизии.

Он рассказал, что первая встреча групп уже прошла, вторую намереваются провести в самое ближайшее время. Более того, на весь 2023 год составлен график таких переговоров.

В конце января власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами, лидеры государств Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обменялись ратификационными грамотами.