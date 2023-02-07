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10:00, 7 февраля 2023Бывший СССР

Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

Замглавы МИД Узбекистана Алоев заявил о начале переговоров с Киргизией о демаркации границ

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы, заявил замглавы узбекского министерства иностранных дел (МИД) Бахромжон Алоев, его слова приводит РИА Новости.

«Наши рабочие группы начали работы по демаркации государственной границы», — сказал Алоев в ходе выступления на круглом столе, посвященном перспективам стратегического партнерства Узбекистана и Киргизии.

Он рассказал, что первая встреча групп уже прошла, вторую намереваются провести в самое ближайшее время. Более того, на весь 2023 год составлен график таких переговоров.

В конце января власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами, лидеры государств Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обменялись ратификационными грамотами.

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Василий Мека
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