Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами

Власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами, лидеры государств Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обменялись ратификационными грамотами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жапаров отметил, что Киргизия и Узбекистан «поставили точку в приграничном вопросе». Президенты обменивались ратификационными грамотами в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

В ноябре Узбекистан и Киргизия подписали договор о нескольких участках границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища. Позже парламент Киргизии одобрил соглашение о делимитации границы.

Общая протяженность границы двух государств составляет 1378 километров.