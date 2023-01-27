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10:54, 27 января 2023Бывший СССР

Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами, лидеры государств Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обменялись ратификационными грамотами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жапаров отметил, что Киргизия и Узбекистан «поставили точку в приграничном вопросе». Президенты обменивались ратификационными грамотами в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

В ноябре Узбекистан и Киргизия подписали договор о нескольких участках границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища. Позже парламент Киргизии одобрил соглашение о делимитации границы.

Общая протяженность границы двух государств составляет 1378 километров.

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Алевтина Запольская
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