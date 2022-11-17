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13:47, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Киргизии одобрили соглашение по делимитации границ с Узбекистаном

Парламент Киргизии проголосовал за делимитацию спорных участков границы с Узбекистаном

Фото: Claudia Thaler/dpa / Globallookpress.com

Депутаты парламента Киргизии одобрили соглашение по делимитации оставшихся спорных участков границы с Узбекистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

За утверждение международного договора проголосовали 64 парламентария, против — 19. Депутаты отдавали свои голоса сразу в трех чтениях.

3 ноября Киргизия и Узбекистан подписали договор о ряде участков границы, а также соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища. Сообщалось, что окончание юридического оформления линии прохождения государственной границы, основывающееся на принципах взаимной выгоды, равноправия и добрососедства, отвечает не только интересам обеих сторон, но и всей Центральной Азии.

Ранее узбекские пограничники застрелили трех человек на границе с Киргизией. Государства планировали изучить произошедшее во время переговоров 6 мая. В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что его коллега из Киргизии Садыр Жапаров высказал готовность подписать соглашение по вопросу границ.

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Кристина Есикова
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