Пограничники застрелили трех человек на границе Узбекистана и Киргизии

Узбекские пограничники застрелили трех человек на границе с Киргизией

Узбекские пограничники застрелили трех человек на границе с Киргизией, стороны намерены изучить случившееся во время переговоров 6 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр пограничной службы в Бишкеке.

Выстрелы заметили в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Ведомство не приводит детального описания случившегося, но отмечает, что погибли трое мужчин 1974, 1998 и 2000 года рождения. Они скончались по дороге в больницу, не приходя в сознание.

Что спровоцировало силовиков на стрельбу, стороны будут выяснять в ходе двустороннего расследования. Оно будет инициировано на встрече пограничных представителей двух стран.

Ранее стало известно, что МВД Киргизии попросило граждан не использовать 9 мая символику военной спецоперации, которую Россия ведет на Украине. Чиновники полагают, что она спровоцирует межнациональную рознь.