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Узбекистан и Киргизия согласуют общую границу

Президент Узбекистана Мирзиеев заявил, что готов согласовать общую границу с Киргизией

Фото: Abror Kurbonmuratov / Reuters

Ташкент и Бишкек готовы согласовать общую границу. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

«Вчера президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с трибуны ООН высказал готовность подписать с Узбекистаном соглашение по границам. Это не просто так. Мы на протяжении полутора лет вели большие переговоры, было непросто. Земля размером даже с ладонь важна для каждого государства. Благодаря нашей прочной дружбе мы достигли соглашения», — сказал он.

Он также добавил, что Узбекистан сделал многое для решения пограничных вопросов с соседними государствами. По его словам, после «мучительных, сложных переговоров» с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном стороны достигли договоренности о разминировании узбекско-таджикской границы.

14 сентября сообщалось о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. Позже лидер Киргизии объявил 19 сентября траур по погибшим в зоне конфликта.

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Алевтина Запольская
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