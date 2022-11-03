Узбекистан и Киргизия подписали договор по нескольким участкам границы

Узбекистан и Киргизия подписали договор по нескольким участкам границы и водохранилищу

Узбекистан и Киргизия подписали договор о нескольких участках границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел двух стран состоялся 3 ноября.

«Подчеркивалось, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, стороны обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Киргизию.

В сентябре на киргизско-таджикской границе произошло вооруженное столкновение. По версии киргизских пограничников, конфликт начал наряд Погранвойск Таджикистана, который «занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».