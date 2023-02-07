На Украине заявили о риске установления диктатуры в стране

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о риске установления диктатуры на Украине

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что политика нынешнего президента Владимира Зеленского в скором времени приведет страну к диктатуре.

«Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны», — сказал он. Соскин предупредил, что это так или иначе приведет к гражданским столкновениям.

Политик назвал решение о продлении военного положения и приказ о мобилизации рычагом киевского режима, который позволяет Зеленскому укреплять свою власть. По его мнению, в скором времени в стране могут также ужесточить и контроль за бизнесом.

Соскин заявил, что мужское население Украины теперь рассматривается только «как пушечное мясо». «Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов, я еще раз подчеркиваю — неконституционных, практически легитимирует на Украине диктатуру», — сказал он.

Ранее Соскин предрек Украине социальный взрыв. По его мнению, ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и обвала экономики. 31 января он назвал ситуацию в республике тупиковой.

