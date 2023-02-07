В Германии снизились реальные доходы граждан

Destatis: реальные доходы населения Германии снизились на 4,1%

Средний размер номинальной заработной платы в Германии увеличился на 3,4 процента по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis), передает «Интерфакс».

По данным ведомства, это максимальное повышение показателя с начала его расчетов в 2008 года. Однако в связи с тем, что потребительские цены взлетели на 7,9 процента, реальные доходы населения (с учетом инфляции) снизились на 4,1 процента. Уточняется, что реальные доходы граждан ФРГ снизились по итогам третьего года подряд.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предсказал значительный по историческим меркам рост зарплат в еврозоне в номинальном выражении, однако в реальном выражении они могут сократиться из-за высокой инфляции.

По прогнозу ЕЦБ, понижательное давление на рост реальных зарплат в еврозоне может оказать не только инфляция, но и ожидаемое замедление темпов роста ВВП и неопределенность экономических перспектив.