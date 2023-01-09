ЕЦБ предсказал «очень сильный» рост зарплат в еврозоне

ЕЦБ: номинальные зарплаты в еврозоне очень сильно вырастут в ближайшие кварталы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предсказал «очень сильный» по историческим меркам рост зарплат в еврозоне в номинальном выражении, однако в реальном выражении они могут сократить из-за высокой инфляции. Такой прогноз содержится в экономическом бюллетене, опубликованном на сайте регулятора.

«Это (ожидаемый рост в ближайшие кварталы — прим. «Ленты.ру») отражает устойчивость рынка труда, на который пока не оказало существенного влияния замедление роста экономики, повышение минимальной оплаты труда в отдельных странах и сближение темпов роста зарплат и инфляции», — указано в документе.

Как комментируют эксперты Reuters, в последние два года рекордно высокая инфляция сократила реальные доходы европейцев, в связи с чем местные компании в последнее время начали повышать оплату труда. Однако если зарплаты будут корректироваться постоянно, это может дополнительно подстегнуть инфляцию, отметило издание.

По прогнозу ЕЦБ, понижательное давление на рост реальных зарплат в еврозоне может оказать не только инфляция, но и ожидаемое замедление темпов роста ВВП и неопределенность экономических перспектив. «В реальном выражении зарплаты потребителей сейчас существенно ниже, чем до пандемии, и, вероятно, в ближайшие месяцы разрыв будет расти», — указано в бюллетене. В связи с этим регулятор ожидает, что профсоюзы могут потребовать более существенного повышения оплаты труда.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона. Благодаря аномально теплой погоде в конце осени и первой части зимы страны ЕС смогли сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. К аналогичному выводу пришли и эксперты Bloomberg. Цены на газ в регионе вернулись к показателям годичной давности, а 5 января и вовсе упали ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые за 16 месяцев.