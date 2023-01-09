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05:22, 9 января 2023Экономика

Европа решила проблему прохождения отопительного сезона

«Ъ»: цены на газ в Европе упали до показателя годичной давности $780 за 1 тыс. кубометров

Фото: Baz Ratner / Reuters

Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона. Благодаря аномально теплой погоде в ноябре и начале января страны Евросоюза (ЕС) смогли сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что цены на газ вернулись к показателям годичной давности в начале 2023 года, упав до 780 долларов за тысячу кубометров. Еще одной причиной падения цен названо увеличение выработки ветрогенерации.

Сокращение поставок из России не оказало никакого влияния на динамику цен на газ в Европе, поскольку доля российского трубопроводного газа в европейском потреблении сейчас составляет лишь около четырех процентов, пишет газета.

В Евросоюзе энергетический кризис усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. Еврокомиссия вскоре призвала европейские страны готовиться к прекращению поставок из РФ. Помимо этого, был введен в действие план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15 процентов на период до 31 марта 2023 года.

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Марина Совина
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