Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:01, 7 февраля 2023Среда обитания

Названы города России с самыми дорогими новостройками

«Авито Недвижимость»: городами с самыми дорогими новостройками оказались Москва и Сочи
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По итогам 2023 года городами России с самыми дорогими квартирами в новостройках оказались Москва, Сочи и Петербург. Об этом сообщили аналитики компании «Авито Недвижимость», текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, средняя стоимость новой квартиры в Москве, которая стала лидером списка городов с наиболее высокобюджетным жильем, по итогам первого месяца текущего года установилась на уровне в 14,2 миллиона рублей. Средняя сумма, которую придется отдать за покупку недвижимости на первичном рынке в Сочи, занявшем вторую позицию, оценили в 10,4 миллиона рублей. Третьим городом в списке эксперты назвали Санкт-Петербург с показателем в 8,7 миллиона рублей.

Сильнее всего по итогам января 2023-го цены на новостройки повысились в Москве — на 9,8 процента относительно декабря. Вторую строчку занял Сочи с положительной динамикой в 7,4 процента. Третье место между собой разделили Ставрополь и Краснодар — плюс 5,8 процента к стоимости новых квартир за месяц в каждом из городов.

Что касается городов с наиболее подешевевшим жильем, то сильнее всего падение цен в январе нынешнего года наблюдалось в Севастополе, Нижнем Новгороде и Саратове, где недвижимость за месяц подешевела на 2,9-3,9 процента. В результате среднюю сумму за квартиру в Севастополе оценили в 5,7 миллиона рублей, в Нижнем Новгороде — в 6,5 миллиона рублей, а в Саратове — в 3,1 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна. Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна.Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
17 января 2023
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

По всей России по сравнению с декабрем 2022-го цены на новостройки снизились на 0,9 процента. При этом спрос на такие квартиры за последний месяц пошел вверх, поднявшись на 8,6 процента. За последний месяц граждане стали чаще интересоваться четырехкомнатными и трехкомнатными лотами — положительная динамика для этих типов жилья достигла 17,3 и 11,8 процента соответственно. Спрос на «двушки» вырос на 12,4 процента.

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, в ближайшее время ожидать резкого роста или падения цен и спроса на новые квартиры не стоит.

В феврале аналитики компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что в январе 2023 года среди административных округов старой Москвы новостройки больше всего подорожали в Северо-Западном. Согласно их данным, за год квадратный метр там подорожал на 8,5 процента, до 422,9 тысячи рублей.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В России произошло землетрясение
Стало известно о кризисе поставок боеприпасов в ЕС из-за конфликта на Украине
Власти Таиланда отказались от унизительной для туристов процедуры в аэропортах
Вирусолог предрек появление в России тропических болезней
Названо условие для возобновления переговоров России и Украины
Определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве
Полиция задержала 52 участника воровской сходки в подмосковном ресторане
Жена Стэйтема снялась в рекламе бренда нижнего белья
В Турции насчитали более 3300 погибших в результате землетрясения
Матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.