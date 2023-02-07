Названы города России с самыми дорогими новостройками

«Авито Недвижимость»: городами с самыми дорогими новостройками оказались Москва и Сочи

По итогам 2023 года городами России с самыми дорогими квартирами в новостройках оказались Москва, Сочи и Петербург. Об этом сообщили аналитики компании «Авито Недвижимость», текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, средняя стоимость новой квартиры в Москве, которая стала лидером списка городов с наиболее высокобюджетным жильем, по итогам первого месяца текущего года установилась на уровне в 14,2 миллиона рублей. Средняя сумма, которую придется отдать за покупку недвижимости на первичном рынке в Сочи, занявшем вторую позицию, оценили в 10,4 миллиона рублей. Третьим городом в списке эксперты назвали Санкт-Петербург с показателем в 8,7 миллиона рублей.

Сильнее всего по итогам января 2023-го цены на новостройки повысились в Москве — на 9,8 процента относительно декабря. Вторую строчку занял Сочи с положительной динамикой в 7,4 процента. Третье место между собой разделили Ставрополь и Краснодар — плюс 5,8 процента к стоимости новых квартир за месяц в каждом из городов.

Что касается городов с наиболее подешевевшим жильем, то сильнее всего падение цен в январе нынешнего года наблюдалось в Севастополе, Нижнем Новгороде и Саратове, где недвижимость за месяц подешевела на 2,9-3,9 процента. В результате среднюю сумму за квартиру в Севастополе оценили в 5,7 миллиона рублей, в Нижнем Новгороде — в 6,5 миллиона рублей, а в Саратове — в 3,1 миллиона рублей.

По всей России по сравнению с декабрем 2022-го цены на новостройки снизились на 0,9 процента. При этом спрос на такие квартиры за последний месяц пошел вверх, поднявшись на 8,6 процента. За последний месяц граждане стали чаще интересоваться четырехкомнатными и трехкомнатными лотами — положительная динамика для этих типов жилья достигла 17,3 и 11,8 процента соответственно. Спрос на «двушки» вырос на 12,4 процента.

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, в ближайшее время ожидать резкого роста или падения цен и спроса на новые квартиры не стоит.

В феврале аналитики компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что в январе 2023 года среди административных округов старой Москвы новостройки больше всего подорожали в Северо-Западном. Согласно их данным, за год квадратный метр там подорожал на 8,5 процента, до 422,9 тысячи рублей.