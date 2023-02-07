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19:10, 7 февраля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране

По итогам 2022 года российский спрос на жилье в ОАЭ взлетел на 288,87 процента

Фото: unsplash

За 2022 год спрос на приобретение недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) со стороны россиян взлетел на 288,87 процента относительно 2021 года. О том, что граждане России бросились скупать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Elite & Luxury Real Estate.

Специалисты отметили, что почти все клиенты (96,25 процента) интересовались покупкой недвижимости в Дубае. Для сравнения аналогичный показатель за 2021 год составлял 95,62 процента. Второй в списке наиболее популярных локаций ОАЭ оказалась столица государства Абу-Даби — на нее пришлось 1,65 процента от общего количества запросов. В 2021 году доля обращений, приходящаяся на него, была несколько выше — 2,12 процента. Замкнул тройку город Шарджа с показателем в 1,14 процента в 2022 году и 1,54 процента — в 2021-м.

В феврале эксперты Elite & Luxury Real Estate пришли к выводу, что россияне бросились скупать недвижимость и в Дубае. По их данным, по итогам прошлого года их спрос на покупку жилья в этом городе увеличился на 273,7 процента по сравнению с 2021 годом.

Полина Кислицына
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