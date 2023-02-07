Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:28, 7 февраля 2023Путешествия

В Египте изменились правила работы магазинов duty free

В магазинах duty free в Египте туристам разрешили покупать до двух литров спиртного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В магазинах duty free в Египте изменили правила работы, согласно которым теперь туристам разрешается покупать до двух литров спиртных напитков и двух блоков сигарет. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что раньше туристы могли купить до трех литров спиртных напитков и трех блоков сигарет. Новые правила начали действовать с февраля. Как и прежде, путешественникам позволяется потратить до 200 долларов при предъявлении загранпаспорта. Кроме того, туристы, покупающие товары на сумму до 15 тысяч египетских фунтов, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Раньше этот лимит составлял 10 тысяч.

Ранее в ноябре отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных жителей к русским. Девушка рассказала, что в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил взятые под контроль в ходе СВО населенные пункты
СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука
В Госдуме оценили предложение республиканцев США отдать часть Украины России
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи
Шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении
Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона
«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan за один евро
В Египте изменились правила работы магазинов duty free
Россияне стали медленнее гасить проблемную ипотеку
В Швеции назвали желаемые сроки вступления в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.