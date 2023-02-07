Россиянку осудили на шесть лет за избиение до смерти своего трехмесячного сына

В Екатеринбурге суд приговорил к 6 годам женщину за избиение ее 3-месячного сына до смерти

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу, которая избила до смерти своего трехмесячного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Россиянка признана виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего»).

Суд установил, что в марте 2022 года женщина была дома с ребенком. Он плакал, и тогда мать нанесла ему девять ударов по голове. Младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте преступления.

Сообщалось, что в момент совершения преступления 38-летняя мать была в состоянии алкогольного опьянения и пыталась скрыть побои. Она утверждала, что ребенок задохнулся после того, как отрыгнул, поев смесь из бутылочки. У женщины есть еще двое детей.