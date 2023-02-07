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10:44, 7 февраля 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины допустил полный коллапс в энергосистеме страны

Бывший премьер Украины Азаров: энергетический коллапс сделает страну непригодной для жизни

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил полный коллапс в энергосистеме страны и заявил, что это сделает ее непригодной для жизни. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания», — сказал Азаров. Как утверждает экс-премьер, граждане Украины привыкли к веерным отключениям, но электричества в республике не хватает.

Он подчеркнул, что миграционный и гуманитарный кризис в Европе также могут вызвать коллапс украинской электросети. Среди других причин Азаров назвал разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на ГЭС и серьезнейшая кризисная ситуация в сфере продовольствия в государствах, зависящих от экспорта продукции из Украины.

Ранее экс-премьер назвал условие для прекращения существования республики. По его мнению, Украина «кормится с руки НАТО» и без западного кредитования ее не станет. Азаров отметил, что страна в настоящее время является абсолютно несамостоятельной.

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Кристина Есикова
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