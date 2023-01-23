Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:34, 23 января 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал условие для прекращения существования страны

Бывший премьер Азаров: Украина перестанет существовать без западного кредитования

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие для прекращения существования страны. По его словам, Украина «кормится с руки НАТО» и без западного кредитования ее не станет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что Украина на данный момент является абсолютно несамостоятельным государством. Бюджет страны, по его словам, пополняется за счет кредитов со стороны стран НАТО, в основном США.

Так, отметил политик, для существования Украины необходимо ежемесячное поступление трех миллиардов долларов. При этом бюджетные расходы составляют примерно четыре миллиарда долларов. «Соответственно, если ежемесячные кредиты перестанут поступать, то ни армия, ни врачи, ни учителя, ни пенсионеры не будут получать выплаты», — пояснил Азаров.

Ранее Азаров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не имеют политической субъектности, а страной управляют специалисты из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и английской разведки МИ-6.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Пригожин показал на видео разрушенные окраины Соледара
В Госдепе назвали сожжение Корана в Швеции провокацией против НАТО
Экс-премьер Украины назвал условие для прекращения существования страны
Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с новой подругой
Врач рассказала о пользе омега-3
Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов
Вучич допустил свой уход в отставку при одном условии
Вучич заявил о нахождении Европы «де-факто в состоянии войны»
Французов возмутила новая просьба Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.