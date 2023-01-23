Экс-премьер Украины назвал условие для прекращения существования страны

Бывший премьер Азаров: Украина перестанет существовать без западного кредитования

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие для прекращения существования страны. По его словам, Украина «кормится с руки НАТО» и без западного кредитования ее не станет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что Украина на данный момент является абсолютно несамостоятельным государством. Бюджет страны, по его словам, пополняется за счет кредитов со стороны стран НАТО, в основном США.

Так, отметил политик, для существования Украины необходимо ежемесячное поступление трех миллиардов долларов. При этом бюджетные расходы составляют примерно четыре миллиарда долларов. «Соответственно, если ежемесячные кредиты перестанут поступать, то ни армия, ни врачи, ни учителя, ни пенсионеры не будут получать выплаты», — пояснил Азаров.

Ранее Азаров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не имеют политической субъектности, а страной управляют специалисты из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и английской разведки МИ-6.