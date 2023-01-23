Бывший премьер Украины заявил об управлении Киевом из ЦРУ и МИ-6

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев управляется специалистами из ЦРУ и МИ-6

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не имеют политической субъектности, страной управляют специалисты из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и английской разведки МИ-6, заявил бывший премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров. Его слова приводит ТАСС.

«Они определяют практически все те действия, которые предпринимаются якобы Зеленским, Залужным. Все это разработки западных специалистов», — сказал Азаров, отметив достаточную квалификацию сотрудников ЦРУ и МИ-6 в области военного дела и разведки.

Накануне депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Верховная Рада усилит контроль над Министерством обороны республики после публикации в СМИ информации о закупках, которые проводит военное ведомство Украины по завышенным ценам.

