Верховная рада усилит контроль над закупками Минобороны Украины

Украинский депутат Безуглая анонсировала усиление контроля Рады над закупками Минобороны

Верховная Рада Украины усилит контроль над закупками Министерства обороны республики, заявила депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, ее слова приводит РИА Новости.

Это произошло после публикации в СМИ информации о закупках, которые проводит военное ведомство Украины по завышенным ценам. Безуглая сообщила, что профильный комитет Рады уже обратился к правоохранительным органам с призовом уделить внимание расследованию произошедшего.

«Проводим мероприятия парламентского контроля по отношению направлений закупок в комитете и будем разбираться в ближайшее время с поставками оружия, боеприпасов и прочим», — резюмировала депутат.

Накануне украинские СМИ заявили, что Минобороны страны разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Затем министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для Вооруженных сил республики технической ошибкой.

Вскоре после этого глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что весной планируется начать «активные посадки» украинских чиновников, уличенных в коррупции. По его словам, многие из бюрократов не вняли призывам «перестать заниматься сомнительными делами».