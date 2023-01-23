Глава партии Зеленского анонсировал «активные посадки» украинских чиновников

Глава партии Зеленского Арахамия анонсировал «активные посадки» чиновников весной

Весной планируется начать «активные посадки» украинских чиновников, уличенных в коррупции. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram.

По его словам, многие из бюрократов не вняли призывам «перестать заниматься сомнительными делами».

«Пожалуй, этой весной точно будем сажать активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени», — анонсировал глава партии президента страны Владимира Зеленского.

Он также заявил, что выступит с инициативой возвращения парламентского контроля за исполнительной властью. «Некоторые люди потеряли рассудок и мародерствуют без страха и угрызений совести», — объяснил такие шаги украинский депутат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для Вооруженных сил республики технической ошибкой. Глава военного ведомства также заверил, что все подобные технические ошибки в контрактах уже исправляются.