Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях

Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в затронутых землетрясением провинциях

В 10 провинциях Турции, затронутых землетрясением, объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«Исходя из полномочий, данных нам статьей 119 Конституции, мы решили объявить чрезвычайное положение», — объявил президент Турции.

Ранее Эрдоган сообщил, что, согласно последним данным, в результате землетрясения погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили ранения.