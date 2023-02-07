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10:15, 7 февраля 2023Мир

В Турции насчитали более 3300 погибших в результате землетрясения

Глава управления по ЧС Турции заявил о 3381 погибшем в результате землетрясения

Фото: Sertac Kayar / Reuters

В результате землетрясения 6 февраля в Турции погиб 3381 человек. Об этом сообщил глава турецкого Управления по Чрезвычайным ситуациям (ЧС) Юнус Сезар, его цитирует агентство Anadolu.

Чиновник также указал, что за минувшие сутки 20 424 человека получили ранения. По словам Сезара, медики и спасатели оказывают посильную помощь пострадавшим.

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6 февраля 2023

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. «6 февраля 2023 года в связи с землетрясениями в нашей стране был объявлен семидневный национальный траур. В воскресенье, 12 февраля, наш флаг будет приспущен до захода солнца во всех наших национальных и зарубежных представительствах», — написал он в Twitter.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

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Глеб Бажуткин
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