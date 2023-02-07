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06:06, 7 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе госпитализировали мальчика с ранами после семейного ужина

На Кубани СК возбудил дело по факту госпитализации мальчика с ранами после семейного ужина

Фото: Anton Vaganov / Reuters

На Кубани госпитализировали мальчика 2019 года рождения с колото-резаными ранами, полученными во время семейного ужина. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 февраля. В скорую позвонили родители ребенка. Мальчика с непроникающими повреждениями в области грудной клетки доставили из Новокубанска в больницу Армавира. По предварительным данным, он получил травму во время ужина. На данный момент пострадавший находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») с целью полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего. Уточняется, что семья многодетная и состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная.

Ранее в Чите правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, ранившего двухлетнюю девочку во время застолья. Сообщалось, что мужчина «случайно» вонзил нож в грудь маленькой дочери знакомых. Ребенка доставили в больницу.

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Марина Совина
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