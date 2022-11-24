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11:43, 24 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин ранил ножом двухлетнюю дочь знакомого во время застолья

В Чите задержали 38-летнего россиянина, вонзившего нож в грудь двухлетней дочери друзей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Чите правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, ранившего двухлетнюю девочку во время застолья. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, днем 23 ноября россиянин выпивал с друзьями. Там он «случайно» вонзил нож в грудь маленькой дочери знакомых. Ребенка доставили в больницу.

Ранее стало известно, что в Челябинской области арестовали местного жителя за убийство жены и попытку убийства трехмесячного сына. Он несколько раз ударил супругу ножом, нанеся смертельные ранения. Затем отец изрезал новорожденного мальчика, а после попытался покончить с собой.

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Екатерина Власова
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