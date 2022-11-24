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10:08, 24 ноября 2022Силовые структуры

Зарезавшего жену и ранившего трехмесячного сына россиянина арестовали

Под Челябинском арестовали отца, изрезавшего трехмесячного сына и зарезавшего жену

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинской области арестовали местного жителя за убийство жены и попытку убийства трехмесячного сына. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянину предъявлено обвинение по статье об убийстве и покушении на убийство.

По данным ведомства, днем 17 ноября пьяный фигурант поссорился с супругой в Магнитогорске. Он несколько раз ударил ее ножом, нанеся смертельные ранения. Затем отец изрезал новорожденного мальчика, а после попытался покончить с собой.

Младенец на данный момент находится в стабильном состоянии, а россиянину медики оказали помощь.

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Екатерина Власова
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