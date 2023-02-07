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07:10, 7 февраля 2023Забота о себе

Названы самые соблазнительные фетиши

На Reddit назвали любовь к оральному сексу и ответственное доминирование лучшими фетишами

Фото: Shutterstock

Пользователи Reddit назвали лучшими фетишами ответственное доминирование и любовь к оральному сексу. Своим мнением на этот счет они поделились в разделе AskReddit.

По мнению огромного количества пользователей, фетиш на оральный секс — очень привлекательная черта потенциального партнера.

Если человек по-настоящему заводится от орального секса, выигрывают оба. Ваш настоящий энтузиазм и удовольствие от процесса сделают секс настолько более приятным, что вы кончите быстрее и сильнее. Часто к оралу относятся как к повинности, и это ужасно

MooseMan12992пользователь Reddit

Приверженцев доминирования, ответственно подходящих к своей роли в сексуальных играх, в комментариях также сочли привлекательными.

Доминирование, но уверенное, а не контролирующее. Когда партнер возбуждается и берет на себя контроль над ситуацией. Без насилия, просто говорит тебе, что он правит этим балом, а ты наблюдаешь

kitjenпользователь Reddit
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Во многих комментариях перечислен повторяющийся набор сексуальных фетишей, с которыми люди экспериментировать не готовы, однако все предпочтения за их пределами авторы считают допустимыми.

Я бы попробовал что угодно, кроме некрофилии, зоофилии, инцеста и копрофилии. Наверное, есть еще что-то. Но меня привлекают сознательность и честность. Когда люди заявляют о своих границах и могут честно поговорить

ruthifer123пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали сомнительные с точки зрения этики и безопасности сексуальные пристрастия. Они сочли анорексию и страсть к нанесению травм одними из самых опасных и пугающих секс-фетишей.

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Александра Лисица
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