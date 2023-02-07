В России проверят безопасность роллов «Филадельфия»

Роскачество проверит безопасность роллов «Филадельфия» из ресторанов, доставок и магазинов

Роскачество проверит безопасность роллов «Филадельфия» из ресторанов, доставок еды различного ценового сегмента и сетевых магазинов. Об этом РИА Новостям сообщил руководитель организации Максим Протасов.

Известно, что закупку упомянутого блюда в первую очередь проведут в известных сетевых ресторанах японской кухни. В частности, для сравнения часть роллов возьмут из московских заведений премиум-класса с высокими ценами за единицу блюда, а также из торговых сетей и служб доставки, которые специализируются на продаже упомянутых роллов.

По словам Протасова, необходимость данного исследования связана с высоким спросом на блюда японской кухни у потребителей. Кроме того, россияне направляли в компанию многочисленные запросы с просьбами проверить качества названных роллов.

«Главная задача — оценить безопасность роллов по микробиологическим показателям, то есть соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования на производстве и при реализации. Также планируем выяснить, действительно ли при изготовлении используется настоящий сыр "Филадельфия", а не фальсификат», — заключил руководитель Роскачества.

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