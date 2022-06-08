Врач назвала опасность суши для некоторых категорий людей

Диетолог Мария Герасимова: из-за ртути в тунце суши нельзя есть детям и беременным

Врач-диетолог и детский эндокринолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения Мария Герасимова предупредила о вредных свойствах суши для некоторых категорий людей. Она назвала перечислила опасности деликатеса и назвала полезные вещества, которые в нем содержатся в беседе с «Лентой.ру».

Кому не стоит есть суши?

Эксперт отметила, что под словом «суши» россияне часто подразумевают все блюда в азиатском стиле, в основу которых входит рис, а наполнителями служат сырая рыба и морепродукты. Диетолог обратила внимание, что суши нельзя есть детям до семи лет, беременным и кормящим женщинам из-за большого количества ртути, которая может содержаться в тунце.

«Учитывая отсутствие термической обработки рыбы и морепродуктов, есть риски заражения пищевой инфекцией. Особенно подвержены этому дети, беременные и пожилые люди», — уточнила Мария Герасимова. Диетолог также отметила, что избыточное употребление соевого соуса опасно из-за того, что он очень соленый, поэтому лицам с артериальной гипертензией и ожирением важно учитывать этот факт при планировании рациона.

В чем польза суши?

В то же время, по словам специалиста, суши и роллы в зависимости от ингредиентов могут быть источником питательных веществ. «В суши содержатся так называемые "полезные жиры" — полиненасыщенные жирные кислоты, также известные как омега-3 (жирная красная рыба, морепродукты) и мононенасыщенные жирные кислоты (авокадо). Регулярное употребление рыбы (минимум две порции по 140 граммов в неделю) обеспечивает наш организм достаточным количеством омега-3 и снижает риски развития атеросклероза и хронических сердечно-сосудистых заболеваний, деменции», — раскрыла детали Герасимова.

Диетолог обратила внимание, что рыба и морепродукты — один из основных источников витамина В12, который участвует в процессах кроветворения и отвечает за сохранность когнитивных функций.

Также рыба, морепродукты и водоросли — важный источник йода, который идет на выработку гормонов щитовидной железы — основных регуляторов обмена веществ и терморегуляции. Кроме того, рыба и морепродукты являются источником полноценного легкоусвояемого белка, а рис — отличный источник сложных углеводов, то есть энергии. В сочетании с овощным салатом суши станут полноценным сбалансированным приемом пищи Мария Герасимова Врач-диетолог и детский эндокринолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения

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