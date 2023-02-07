Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде

Российский режиссер Егор Абраменко снимет в Голливуде хоррор God's Country

Российский режиссер Егор Абраменко, снявший кинокартину «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым, снимет в Голливуде фильм ужасов God's Country. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в будущем хорроре исполнит Мелисса Баррера («Крик 6»), а продюсером выступит Мэтт Ривз. Сценарий к будущему фильму написал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»). Ожидается, что съемки стартуют летом 2023 года.

«Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах», — сказал Ривз.

«Баррера сыграет молодую сальвадорку, которая едет в Кентукки, чтобы встретиться со своим женихом. То, что она обнаруживает, является чем-то зловещим, за гранью понимания, поскольку ее "американская мечта" превращается в кошмар библейских масштабов», — пишет издание.

Весной 2021 года сообщалось, что в Голливуде снимут ремейк фантастического фильма «Спутник». «Продюсеры кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера "Спутник" режиссера Егора Абраменко», — сообщала компания Art Pictures Studio.