В Голливуде снимут ремейк российского фильма

В Голливуде снимут ремейк российского фантастического фильма «Спутник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.

«Продюсеры кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера "Спутник" режиссера Егора Абраменко», — говорится в сообщении студии.

По словам продюсера «Спутника» Федора Бондарчука, лента стала «первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире». Он добавил, что «безмерно горд» за то, что по картине будет снят англоязычный ремейк.

Исполнительный вице-президент по художественным проектам голливудской студии Village Roadshow Джиллиан Апельбаум уверена, что картина «будет понятна англоязычной аудитории, а захватывающий сюжет понравится кинозрителям во всем мире».

Международная премьера фильма «Спутник» состоялась на фестивале Tribeca Film Festival. В России картина вышла в онлайн-прокат в апреле 2020 года, минуя кинотеатры, которые приостановили работу из-за пандемии COVID-19.