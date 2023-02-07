Дочь два года хранила тело матери в морозильнике и попалась

NBC News: американка два года хранила тело умершей матери в морозильнике и попала под суд

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, два года хранила тело умершей матери в морозильнике, завладела ее удостоверением личности и попала под суд. Об этом сообщает NBC News.

Жительница штата Кентукки обратилась в полицию с просьбой проверить дом, где жила ее 96-летняя бабушка Реджина Михалски, так как долгое время не могла выйти с ней на связь. Полицейские обнаружили тело пожилой женщины в морозильной камере. Камера была установлена в гараже рядом с квартирой, в которой американка жила вместе с дочерью, 69-летней Евой Брэтчер.

Следователи предположили, что женщина скончалась в марте 2021 года. Точная причина смерти станет известна только после полной разморозки трупа и проведения вскрытия.

Полицейские арестовали Брэтчер. Женщина предстала перед судом по обвинению в том, что скрыла смерть матери и обладала полученным мошенническим путем удостоверением личности. Судья Дэвид Келли заявил, что обвинения очень тревожны, и установил залог за освобождение Брэтчер в размере 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Судья отказал адвокату женщины в просьбе снизить размер залога.

Ранее женщина была судима за подделку документов. Следователи пытаются установить, пользовалась ли обвиняемая социальными льготами матери.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида более двух месяцев прятала тело умершей матери в морозилке, чтобы продолжать получать ее пенсию, но в итоге попалась полиции. Тело ее 93-летней матери было найдено, когда семью навестили полицейские, чтобы проверить их благополучие.