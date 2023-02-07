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07:05, 7 февраля 2023Мир

Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших районов

Российские спасатели направились в один из самых пострадавших районов Турции Кахраманмараж

Кадр: МЧС России

Российские спасатели, прибывшие в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, направляются в один из самых пострадавших районов — Кахраманмараж. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поясняется, что сотрудники ведомства будут работать в горном труднодоступном районе. Спасатели, прилетевшие на трех самолетах МЧС России, с собой привезли весь необходимый инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших — эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метра, георадары и тепловизоры.

В зоне ЧС будет развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент известно о 2921 погибшем, пострадали почти 16 тысяч. Разрушено более шести тысяч зданий.

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Марина Совина
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