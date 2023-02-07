Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам человек. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Anadolu.

По данным управления, в результате стихийного бедствия погибли 2379 человек. Еще 15 834 человека получили ранения.

До этого сообщалось, что при землетрясении в Турции обрушилось 5606 зданий.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.