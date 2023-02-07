В Казахстане врачи извлекли из желудка школьницы килограммовый ком волос

В Алматы хирурги извлекли из желудка одиннадцатилетней девочки килограммовый ком волос

В Алматы врачи детской больницы извлекли из желудка одиннадцатилетней девочки килограммовый ком волос. Об этом пишет «NewTimes.kz»

Перед госпитализацией школьница жаловалась на плохое самочувствие, постоянные боли в животе и тошноту. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на аппендицит, но после сдачи анализов диагноз не подтвердился. Врачи решили провести рентгенографическое исследование и обнаружили в желудке ребенка инородное тело, занимающее весь орган. Им оказался огромный ком волос, пропитанный пищевыми массами и слизью.

Хирурги провели лапаротомию под общим наркозом и извлекли инородное тело. Сейчас девочка восстанавливается после операции. Уточняется, что причиной скопления волос стала привычка ребенка грызть кончики.

Аналогичный случай произошел в декабре с двенадцатилетней девочкой, проживающей в Сургуте. Врачи извлекли из желудка ребенка ком волос размером приблизительно 20 на 12 сантиметров.