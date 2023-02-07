Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:06, 7 февраля 2023Бывший СССР

В Казахстане врачи извлекли из желудка школьницы килограммовый ком волос

В Алматы хирурги извлекли из желудка одиннадцатилетней девочки килограммовый ком волос

Фото: Natanael Melchor / Unsplash

В Алматы врачи детской больницы извлекли из желудка одиннадцатилетней девочки килограммовый ком волос. Об этом пишет «NewTimes.kz»

Перед госпитализацией школьница жаловалась на плохое самочувствие, постоянные боли в животе и тошноту. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на аппендицит, но после сдачи анализов диагноз не подтвердился. Врачи решили провести рентгенографическое исследование и обнаружили в желудке ребенка инородное тело, занимающее весь орган. Им оказался огромный ком волос, пропитанный пищевыми массами и слизью.

Хирурги провели лапаротомию под общим наркозом и извлекли инородное тело. Сейчас девочка восстанавливается после операции. Уточняется, что причиной скопления волос стала привычка ребенка грызть кончики.

Аналогичный случай произошел в декабре с двенадцатилетней девочкой, проживающей в Сургуте. Врачи извлекли из желудка ребенка ком волос размером приблизительно 20 на 12 сантиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Швейцарии допустили отказ от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину
Ощутившие последствия землетрясений в Турции россияне рассказали о событиях
Австрия приготовилась выдать визы делегации из России для участия в ПА ОБСЕ
Россиянина осудили за убийство девушки и попытку выдать случившееся за суицид
В ЛНР сообщили о прибытии на фронт украинской военной прокуратуры
Во Франции заявили о бессмысленности покупки Западом нефти у Индии
Россиянам рассказали об опасностях покупки самого дешевого жилья
Россию предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна
Рогов указал на стабилизацию фронта в Запорожье
Волочкова назвала эффективное средство для восстановления суставов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.