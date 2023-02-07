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12:36, 7 февраля 2023Силовые структуры

Полицейские обнаружили крупный арсенал украинских военных в Херсонской области

Полицейские обнаружили крупный арсенал военных ВСУ с танковыми снарядами под Херсоном

В Херсонской области полицейские обнаружили крупный арсенал украинских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители нашли более ста ящиков с танковыми снарядами и документами, которые подтверждали, что склад принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ). О находке сотрудники узнали от местного жителя, который увидел подозрительные предметы в лесу около Николаевки.

«Полицейские вместе с бойцами спецназа МВД "Гром" и сотрудниками Росгвардии осмотрели находку, после чего передали боеприпасы представителям Министерства обороны России», — добавили в пресс-службе. Было изъято 147 комплектов танковых снарядов.

Ранее стало известно, что в Запорожской области сотрудники полиции показали на видео схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный на заброшенной ферме.

Екатерина Власова
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