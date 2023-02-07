Названо условие неэффективности потолка цен на нефть из России

IIF: эффективность потолка цен на нефть из России будет зависеть от адаптации к логистике

Потолок цен на нефть из России может оказаться неэффективным при условии большой скорости адаптации к новой логистике, считают эксперты Institute of International Finance (IIF). Выводы специалистов приводит «Коммерсантъ».

Ограничения были введены «большой семеркой» с 5 декабря, в качестве уровня сейчас называется отметка в 60 долларов за баррель. Одновременно в силу вступило эмбарго на морские поставки нефти в Евросоюз, которое само по себе привело к росту дисконта на российскую Urals по сравнению с Brent из-за удорожания логистики, и эффект потолка может стать более заметным в случае роста цен, указывают авторы обзора.

При этом по мере выстраивания новых схем логистики дисконт будет сокращаться: в первую очередь масштабы влияния потолка цен будут зависеть от того, насколько большим окажется «теневой» флот нефтетанкеров, который позволит обходить требование о предельной цене.

Само ограничение предполагает, что западные компании не могут оказывать услуг, связанных с перевозкой российской нефти, если ее стоимость выше установленного потолка. На такие предприятия приходилось около половины всех морских поставок российской нефти.

При этом на фоне перемен в логистике может скорректироваться механизм определения цен на российскую нефть для нужд налогообложения: цены от Argus учитывают издержки на доставку в европейские порты. Котировку, отражающую стоимость Urals в портах Индии, в конце января запустило ценовое агентство S&P Global Platts, а власти России, в свою очередь, рассматривают возможность в целях налогообложения полностью отказаться от использования котировки Urals и перейти к котировкам Brent с учетом устанавливаемого ими дисконта и стоимости фрахта.