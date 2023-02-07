В Херсонской области полицейские нашли зарытый в семечках «Джавелин»

Полицейские нашли зарытый в семенах подсолнуха американский «Джавелин» под Херсоном

В Херсонской области полицейские совместно с представителями других силовых ведомств осмотрели дом 58-летнего местного жителя. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службу ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, жилище находится на берегу Черного моря в селе Красное. Там правоохранители обнаружили восемь гранат Ф-1 с пятью запалами, два автомата АК-74, американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» и комплект формы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: группа ГУ МВД России по Херсонской области во «ВКонтакте»

Отмечается, что оружие и боеприпасы были зарыты в семенах подсолнуха. Сотрудники МВД изъяли находки. Владелец дома не возвращался в жилище с прошлого года.

Ранее стало известно, что полицейские обнаружили крупный арсенал военных ВСУ с танковыми снарядами под Херсоном.