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00:59, 7 февраля 2023Ценности

Фитнес-блогерша снялась в нижнем белье и показала выпирающий живот

Тренер Даниэль снялась в нижнем белье и назвала выпирающий живот нормой для женщин

Фото: @kale.themwith.kindness

Фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness поделилась новыми откровенными фото и назвала несовершенства фигуры нормальным явлением для женщин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша, чей блог насчитывает 99,5 тысяч подписчиков, разместила коллаж, для которого снялась в комплекте нижнего белья красного цвета. Так, на одном фото Даниэль предстала перед камерой с втянутым животом, а на другом — приняла расслабленную позу. «Ежедневно мы просматриваем изображения, обработанные фильтрами и фотошопом. Нас как будто пытаются убедить в том, что мы должны выглядеть должным образом. Нет, нет, нет. Целлюлит — это нормально. Жировые складки — это нормально. Выпирающий живот — это нормально», — подписала блогерша пост.

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Пользователи сети восхитились искренностью спортсменки, о чем принялись писать в комментариях. «Каждый твой пост прибавляет мне один процент уверенности в себе», «Ты придаешь мне сил (как и многим другим)», «Спасибо тебе! Эти слова мне были очень нужны», «Как сказал один актер: "Если я не вписываюсь в стандарты, то, значит, я буду новым стандартом"», «Ты очень красивая в любом виде», — высказывались они.

В январе австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. На опубликованных фото 26-летняя манекенщица позирует, сидя на полу, в бюстгальтере из жемчуга. При этом визажисты нанесли ей легкий макияж, сделав акцент на естественность. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в небрежный пучок. При этом на кадрах было видно, что у Ниссы присутствуют жировые складки, растяжки и целлюлит.

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Мария Винар
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