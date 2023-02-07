Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:47, 7 февраля 2023Бывший СССР

Арестович заявил о возможном «корейском сценарии» для Украины

Экс-советник Зеленского Арестович заявил, что Украина может повторить корейский сценарий

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «сценарий двух Корей». Его слова приводит издание «Страна.ua».

Он предрек, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ожидают ее граждане. По оценке Арестовича, Киеву для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием. Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.

«Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим», — предупредил экс-советник Зеленского. Он добавил, что Западу следует создавать Южную Корею с гарантиями. При этом Арестович выразил мнение, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о планах России завершить спецоперацию «корейским сценарием». По его словам, Москва допускает проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил о возможном «корейском сценарии» для Украины
Овечкин рассказал о привычке пить колу во время матчей
Маск заявил о спасении Twitter от банкротства
Минобороны разработало новую военную форму для участников спецоперации
Фитнес-блогерша снялась в нижнем белье и показала выпирающий живот
Аналитики заявили о риске хранения рекордного урожая зерна в России
Киновед назвала современные фильмы с яркими образами Москвы
Нидерланды озвучили общую сумму военной помощи Киеву за полгода
США выявили возможности разведки Китая за счет аэростата
43 русскоговорящих гида оказались под завалами отеля в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.