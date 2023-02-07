Арестович заявил о возможном «корейском сценарии» для Украины

Экс-советник Зеленского Арестович заявил, что Украина может повторить корейский сценарий

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «сценарий двух Корей». Его слова приводит издание «Страна.ua».

Он предрек, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ожидают ее граждане. По оценке Арестовича, Киеву для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием. Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.

«Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим», — предупредил экс-советник Зеленского. Он добавил, что Западу следует создавать Южную Корею с гарантиями. При этом Арестович выразил мнение, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о планах России завершить спецоперацию «корейским сценарием». По его словам, Москва допускает проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.