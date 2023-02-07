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11:27, 7 февраля 2023Россия

Медведев порассуждал о разделе Украины по сценарию Кореи

Зампред Совбеза Медведев назвал разговоры о разделе Украины по сценарию Кореи хотелками
Начало событий в новости Арестович предрек Украине повторение «корейского сценария»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Корейский сценарий разделения Украины является для Киева не более чем хотелками. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что реализация корейского сценария невозможна уже по той причине, что республики Донбасса существуют не в качестве самостоятельных государств, а в качестве субъектов России.

Также Медведев отметил, что, по его мнению, ведение разговоров о возможности разделения Украины по корейскому сценарию говорит о том, что украинские элиты вбрасывают тезис о невозможности победы Вооруженных сил Украины.

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«В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — подытожил политик.

Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 год, закончилась созданием демилитаризованной зоны и разделением Кореи на Северную (КНДР) и Южную (Республика Корея). Граница между двумя государствами получила неофициальное название 38-я параллель.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «сценарий двух Корей». Он предрек, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ожидают ее граждане.

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Марк Леонов
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