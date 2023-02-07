Арестович предрек Украине повторение «корейского сценария»

Экс-советник Зеленского Арестович заявил, что Украина может повторить «корейский сценарий»

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «сценарий двух Корей». Его слова приводит издание «Страна».

Он предрек, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ожидают ее граждане. По оценке Арестовича, Киеву для успеха нужны около 400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием. Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.

«Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим», — предупредил экс-советник Зеленского. Он добавил, что Западу следует создавать Южную Корею с гарантиями. При этом Арестович выразил мнение, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов между сторонами было заключено перемирие, а на границе Южной и Северной Кореи, проведенной по 38-й параллели, была создана демилитаризованная зона шириной четыре километра.

В России отвергли идею «корейского варианта»

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал, что мысли Арестовича о возможном «корейском сценарии» для Украины являются «политическим сном». Сенатор отметил, что Украина никогда не сможет догнать Южную Корею по уровню жизни и развитию.

Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана Алексей Пушков сенатор

Он также указал, что такой сценарий озвучивают люди, которые ищут свое место в будущей системе власти на Украине и «пытаются сформулировать хоть какие-то перспективы».

В январе генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил заявления Арестовича, который выступал с критикой политики Киева и допускал его поражение. «Как человек, который склонен к эпатажу, Арестович делает заявления, которые кажутся диссидентскими, но привлекают внимание к нему, повышают его личный рейтинг. Естественно, эти заявления сопряжены для него с определенными рисками: можно заиграться и навлечь на себя какие-то репрессии», — сказал политолог.

При этом проведение аналогий между Украиной и положением на Корейском полуострове звучали и ранее. В частности, 8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов рассказал о планах России завершить спецоперацию «корейским сценарием». По его словам, Москва допускает проведение новой «38-й параллели», в результате которой Украина утратит контроль над частью территорий. При этом он добавил, что представители Сеула, которые согласились на такой сценарий в 1953 году, впоследствии пожалели о своем решении. «Они считают, что тогда была допущена большая ошибка, что пошли на уступки. Сегодня имеют проблемы», — сказал чиновник.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что не слышал, чтобы в России обсуждался подобный вариант урегулирования конфликта. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг подобный вариант развития событий. Он указал, что «каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте "корейского варианта", но и в принципе», — подчеркнул он.

Ход спецоперации

6 февраля офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский признал, что российская армия заняла больше трети Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что ситуация в городе остается напряженной. «Противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал военный. 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. До этого советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев платит очень высокую цену за удержание города, и отказался называть точное число потерь.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что за южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев.

6 февраля в российском Минобороны сообщили, что за сутки российскими ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах. Также подразделениями ВС России районе населенного пункта Двуречная Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а у поселка Великий Бурлук — многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300.