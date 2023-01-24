Названы возможные последствия антиукраинских заявлений Арестовича

Политолог Кортунов: экс-советника офиса Зеленского Арестовича могут признать предателем

Заявления экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который выступал с критикой политики Киева и допускал его поражение, чреваты серьезными рисками для политика, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Возможные последствия риторики политика эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Как человек, который склонен к эпатажу, Арестович делает заявления, которые кажутся диссидентскими, но привлекают внимание к нему, повышают его личный рейтинг. Естественно, эти заявления сопряжены для него с определенными рисками: можно "заиграться" и навлечь на себя какие-то репрессии», — сказал политолог.

Его будут обвинять в предательстве, конечно, радикальные националисты будут требовать его крови

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам

Политолог добавил, что Арестович делает ставку на то, что связи с нынешним руководством Украины помогут ему избежать серьезных последствий подобных заявлений. Вместе с тем эксперт не исключил, что смена риторики может поспособствовать тому, что политик сменит вектор своей карьеры.

«Он понимает, что ему уже трудно вписаться в нынешнюю команду Зеленского, и он может рассчитывать на политическую карьеру, если будет занимать позицию, отличную от позиции официальной власти», — заключил специалист.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. В результате возникшего резонанса 17 января стало известно, что Арестович написал заявление об уходе в отставку.

После отставки Арестович не раз выступал с заявлениями, в которых допускал поражение Украины в рамках российской специальной военной операции. Так, 22 января политик сказал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Политик призвал правительство страны прислушаться к заявлениям президента Польши Анджея Дуды на Международном форуме в Давосе о возможности скорого исчезновения Украины.

23 января экс-советник офиса Зеленского в интервью журналисту Юрию Романенко указал, что на информационном уровне российская спецоперация была «изящной, красивой, молниеносной», а «вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся».

24 января Арестович отметил, что гимн Украины представляет собой источник «национальной катастрофы» По его словам, в гимне «есть очень любопытные строчки»: «души и тела свои положим за свободу». Арестович отметил, что эти слова означают, что граждане страны будут воевать до тех пор, пока все не погибнут. Он подчеркнул, что идея, которая заложена в гимне, убийственна для украинцев.