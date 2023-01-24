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04:01, 24 января 2023Бывший СССР

Арестович назвал гимн Украины источником национальной катастрофы

Алексей Арестович назвал гимн Украины источником национальной катастрофы

Фото: Artem Kniaz / Unsplash

Гимн Украины представляет собой источник «национальной катастрофы», заявил бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

По его словам, в гимне есть «очень любопытные строчки». «Звучат они так: "души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?» — сказал он.

Как отметил Арестович, слова «положим душу и тело» фактически означают, что украинцы готовы воевать до тех пор, пока они все не умрут. Он отметил, что идея, которая заложена в этих строчках, в сочетании с позицией «убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом» убийственна для граждан страны.

Ранее Арестович заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Политик призвал правительство Украины прислушаться к заявлениям президента Польши Анджея Дуды на Международном форуме в Давосе о возможности скорого исчезновения Украины.

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Марина Совина
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