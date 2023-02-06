Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска

Офицер ВСУ Ярославский заявил, что российские войска заняли больше трети Артемовска

Российская армия заняла больше трети Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет газета «Страна.ua», ссылаясь на слова офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Ярославского.

Он отметил, что ситуация в городе остается напряженной. «Противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал военный.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что за южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. До этого советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев платит очень высокую цену за удержание города, и отказался называть точное число потерь.