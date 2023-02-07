Пушков оценил предсказание Арестовича о создании из Украины Южной Кореи

Сенатор Пушков назвал мысли Арестовича о создании из Украины Южной Кореи политическим сном

Мысли бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном «корейском сценарии» для Украины являются «политическим сном». Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что Украина никогда не сможет догнать Южную Корею по уровню жизни и развитию. «Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана»,— заявил политик. Он также указал, что такой сценарий озвучивают люди, которые ищут свое место в будущей системе власти на Украине и «пытаются сформулировать хоть какие-то перспективы».

Ранее 7 февраля Арестович заявил, что после окончания конфликта на Украине Западу будет «нужно с гарантиями делать Южную Корею из той части страны, что остается». При этом чиновник выразил мнение, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

В январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения СВО, предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий. В ответ на это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что не слышал, чтобы в России обсуждался такой вариант.

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов между сторонами было заключено перемирие, а на границе Южной и Северной Кореи, проведенной по 38-й параллели, была создана демилитаризованная зона шириной четыре километра.