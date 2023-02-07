Врач допустил рост смертности от коронавируса

Иммунолог Крючков предупредил об отсроченной смертности от коронавируса

Нельзя определить, по какому пути пойдет дальнейшая эволюция коронавируса, не исключено, что новые штаммы вируса окажутся более летальными. Кроме того, нередко забывают и об отсроченной смертности, опасность которой сохраняется как минимум в течение года. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«В первую очередь, надо понимать, что те данные по заболеваемости, которые мы видим сейчас, не отражают реальную ситуацию. В большинстве случаев заболевание не диагностируют как коронавирус, при более объективных оценках мы, вероятно, увидели бы картину с 70-80 тысячами заболевших в день, что, конечно, все равно значительно меньше, чем ситуация прошлого года, когда заболеваемость доходила до 200 тысяч», — сказал Крючков.

Он добавил, что, вероятно, пик заболеваемости придется на февраль с постепенным спадом в апреле. Лето, в свою очередь, станет индикатором того, переходит ли вирус в сезонную форму.

Что сейчас беспокоит специалистов — это то, что эволюция может пойти в разных направлениях. Не вызывает сомнений, что коронавирус будет и дальше адаптироваться к популяционному иммунитету, резкого падения не произойдет. Но, кроме того, очевидно, что эволюционного давления на патогенность, летальность не было. Значит, она может увеличиваться Николай Крючков иммунолог

Крючков подчеркнул, что, даже если рост патогенности не будет колоссальным, в перспективе это даст значительный рост смертей и осложнений. Такую вероятность в перспективе нескольких лет иммунолог оценивает как высокую.

«И еще один момент, о котором многие забывают, — это отсроченная смертность, для которой даже не обязательно тяжело переболевать. Риски сохраняются как минимум в течение года, смерть наступает, как правило, от инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме того, многие ведь болеют не по одному разу, все эти последствия наслаиваются. Так что следить нужно не только за самой заболеваемостью, но и за последствиями. В противном случае мы увидим, что общественное здоровье серьезно пострадало», — предупредил иммунолог.

Число заболевших COVID-19 в России за неделю выросло на 33 процента, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 11 процентов. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что за неделю в стране зарегистрировано свыше 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В течение двух недель преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма.