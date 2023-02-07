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11:00, 7 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ и COVID-19 в России

Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 33%

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

Число заболевших COVID-19 в России за неделю выросло на 33 процента, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 11 процентов. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что за неделю в стране зарегистрировано свыше 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В течение двух недель преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма. В национальную базу данных VGARus загружено более 231 тысячи геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

В службе добавили, что общее количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило один миллион человек. Лидирующими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65 процентов находок приходится на вирусы гриппа группы B. Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы и риновирусы. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам продолжать эпидемиологические мероприятия.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен». Известно, что заразившийся переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий.

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Варвара Родикова
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