В России нарастили выпуск снарядов «Краснополь» против танков НАТО

«РИА Новости»: в России нарастили выпуск снарядов «Краснополь» для уничтожения танков НАТО

В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

Среди прочего, отметил он, в разы увеличился выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Эти снаряды способны с высокой точностью поражать малоразмерные подвижные цели, в том числе танки НАТО Abrams и Leopard, это было доказано на практике, отметил собеседник агентства.

В декабре 2022 года стало известно, что в России создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Снаряд калибра 152 миллиметра может применяться всеми типами артиллерийских систем.