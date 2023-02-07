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04:40, 7 февраля 2023Россия

В России нарастили выпуск снарядов «Краснополь» против танков НАТО

«РИА Новости»: в России нарастили выпуск снарядов «Краснополь» для уничтожения танков НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

Среди прочего, отметил он, в разы увеличился выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Эти снаряды способны с высокой точностью поражать малоразмерные подвижные цели, в том числе танки НАТО Abrams и Leopard, это было доказано на практике, отметил собеседник агентства.

В декабре 2022 года стало известно, что в России создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Снаряд калибра 152 миллиметра может применяться всеми типами артиллерийских систем.

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Марина Совина
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