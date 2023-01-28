Российская артиллерия использовала корректируемый снаряд «Краснополь» в Угледаре

Российская артиллерия применила против ВСУ корректируемый снаряд «Краснополь»

Российская артиллерия применила против Вооруженных сил Украины (ВСУ) корректируемый снаряд «Краснополь». Видео его использования было опубликовано в Telegram-канале Дальневосточной группировки V.

«Под Угледар нашим артиллеристам группировки V подвезли много управляемых 152-миллиметровых снарядов "Краснополь". Вплотную используем их для поражения объектов противника в городе», — говорится в публикации.

«Российская газета» сообщает, что доставка снарядов способствует продвижению пехоты и бронетехники. Утверждается, что ВСУ используют жилую застройку городка как позиции с хорошим обзором, а «Краснополь», в свою очередь, позволяет наносить точечные удары по позициям ВСУ.

В декабре 2022 года стало известно, что в России создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Снаряд калибра 152 миллиметра может применяться всеми типами артиллерийских систем.