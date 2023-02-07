Арестованный главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» заявил о невиновности

Главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» не признал вину по делу о фальшивых диагнозах

Главный врач больницы московского СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко заявил о своей невиновности по уголовному делу о фальшивых диагнозах арестантам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Вину по предъявленному обвинению полностью не признаю», — заявил он. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взяток.

Следствие считает, что главврач тюремной больницы ложно воспринял указание руководства о снижении числа арестантов в переполненном изоляторе, поэтому освободил четверых заключенных на основании незаконных решений о наличии у них тяжелых заболеваний. Однако адвокат медика Дмитрий Рощин настаивает, что у всех действительно имелись серьезные медицинские основания для освобождения.

Также, по версии следствия, Кравченко, пытаясь завоевать авторитет среди криминального контингента СИЗО, незаконно перевел в больницу арестанта по ложному диагнозу.

20 января 2022 года медика арестовали, предъявив обвинения по двум статьям УК РФ. Следствие установило восемь эпизодов незаконного освобождения заключенных по указанию Кравченко.